Thriller "O Homem no meu Porão" pergunta quem escreve a história, diz diretora

11/09/2025 11h44

Por Kate Skelly

TORONTO (Reuters) - Quando o thriller psicológico "O Homem no meu Porão", estrelado por Willem Dafoe e Corey Hawkins, chegar aos cinemas na sexta-feira, a diretora Nadia Latif espera que o público saia questionando quem escreveu a história.

"Quero que as pessoas pensem em quem lhes conta as histórias... e que realmente façam seu próprio tipo de investigação sobre o que acreditam ser seu lugar no mundo", disse Latif à Reuters após a estreia mundial do filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

O filme, que é a estreia de Latif na direção de longas-metragens e uma adaptação do romance de Walter Mosley, conta a história de um jovem negro cuja vida está prestes a desmoronar. Ele está prestes a perder a casa de sua família quando um estranho bate à sua porta com um pedido bizarro: alugar seu porão por uma alta quantia.

Dafoe, que interpreta o misterioso inquilino, disse que não foi preciso pensar muito depois de ler o roteiro para saber que queria participar do filme.

"Gostei da história e de como ela é capaz de discutir certas coisas que me preocupam", disse ele à Reuters.

"Quando (Latif e eu) começamos a conversar, percebi que meu conhecimento sobre algumas das coisas abordadas no filme era deficiente e eu precisava ser instruído... e ela foi ótima nisso."

Ao longo do filme, os personagens de Dafoe e Hawkins se enfrentam em uma série de monólogos tensos, todos ambientados em um porão sujo, que confrontam temas de raça, privilégio e história.

"Espero que as pessoas se sintam incomodadas com o filme. Acho que há algumas coisas realmente grandes e feias que são discutidas no filme", disse Latif.

(Reportagem de Kate Skelly)

