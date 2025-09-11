The Town recebe pocket show inédito do musical 'Homem com H'

O público do The Town poderá conferir um pocket show inédito do espetáculo musical "Homem com H", que conta a trajetória de Ney Matogrosso.

Como será a apresentação

O show acontecerá no dia 14 de setembro (domingo), depois de 20h, no Lounge da Porto no festival. O pocket show marca o retorno do musical ao palco do Teatro Porto no dia 19 de setembro. Para celebrar a novidade, quem adquirir ingressos para o espetáculo diretamente no Lounge da Porto durante o The Town terá 10% de desconto.

No palco, o camaleônico Ney Matogrosso é interpretado pelo ator Renan Mattos, acompanhado por uma banda ao vivo. O espetáculo recria momentos marcantes da carreira de um dos maiores ícones da música brasileira, em uma performance intensa e emocionante.

No primeiro final de semana, o Lounge da Porto recebeu Mel Lisboa interpretando Rita Lee. A atriz, que viveu a cantora no musical "Rita Lee, Uma Autobiografia Musical", e encantou o público com uma apresentação marcante.

O Lounge Porto fica perto do palco Skyline, o palco principal do festival.