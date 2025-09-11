Topo

Entretenimento

The Town recebe pocket show inédito do musical 'Homem com H'

The Town terá apresentação do musical Homem com H no stand da Porto - Divulgação/Porto @adrianodoria
The Town terá apresentação do musical Homem com H no stand da Porto Imagem: Divulgação/Porto @adrianodoria
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 17h23

O público do The Town poderá conferir um pocket show inédito do espetáculo musical "Homem com H", que conta a trajetória de Ney Matogrosso.

Como será a apresentação

O show acontecerá no dia 14 de setembro (domingo), depois de 20h, no Lounge da Porto no festival. O pocket show marca o retorno do musical ao palco do Teatro Porto no dia 19 de setembro. Para celebrar a novidade, quem adquirir ingressos para o espetáculo diretamente no Lounge da Porto durante o The Town terá 10% de desconto.

No palco, o camaleônico Ney Matogrosso é interpretado pelo ator Renan Mattos, acompanhado por uma banda ao vivo. O espetáculo recria momentos marcantes da carreira de um dos maiores ícones da música brasileira, em uma performance intensa e emocionante.

No primeiro final de semana, o Lounge da Porto recebeu Mel Lisboa interpretando Rita Lee. A atriz, que viveu a cantora no musical "Rita Lee, Uma Autobiografia Musical", e encantou o público com uma apresentação marcante.

O Lounge Porto fica perto do palco Skyline, o palco principal do festival.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

A Fazenda 17 estreia com 2 participantes infiltrados; entenda dinâmica

Ator da Globo posta vídeo de cueca para comemorar condenação de Bolsonaro

The Town recebe pocket show inédito do musical 'Homem com H'

2 homens: fofoca íntima sobre Celina explode e Fátima se vinga em Vale Tudo

Ingrid Guimarães revela que filha tem 'vergonha' por ela vender vibrador

'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

Chico: Tatá mostra no Lady Night que é uma das maiores artistas do Brasil

Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

DJ aposta em dieta extrema para turbinar o bumbum: 'Quero chegar a 135 cm'

Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo