O que Casamento às Cegas e Tartarugas Ninja têm em comum? Chico explica

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 11h49Atualizada em 11/09/2025 12h26

Entre as curiosidades do elenco de 'Casamento às Cegas', chama atenção uma participante especialista em nunchaku, revela Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

O reality da Netflix mantém a dinâmica de participantes se conhecendo sem contato visual, mas inclui perfis inusitados e histórias que surpreendem o público e a equipe do programa.

E tem uma participante que é especialista em nunchaku.Chico Barney

Bárbara Saryne confirma a informação, e Barney explica que a arma famosa ficou conhecida por um dos personagens das Tartarugas Ninja.

Sabe o nunchaku? O nunchaku, se puderem mostrar aí depois, é a arma do Michelangelo nas Tartarugas Ninja.Chico Barney

tn - Divulgação - Divulgação
Cena de "As Tartarugas Ninja" (2014)
Imagem: Divulgação

'Rivo é o nome da temporada', diz Bárbara Saryne

Bárbara Saryne aponta Rivo como destaque por abordar temas sensíveis e movimentar debates, tornando-se figura marcante da edição.

Ele é um dos destaques. E sem dar spoiler pra galera, mas pro Chico entender onde parou, foi depois de uma aula de dança. E tem uma conversa ali que o Rivo... Ele fala coisas importantes.Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

