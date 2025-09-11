O que Casamento às Cegas e Tartarugas Ninja têm em comum? Chico explica

De Splash, em São Paulo

Entre as curiosidades do elenco de 'Casamento às Cegas', chama atenção uma participante especialista em nunchaku, revela Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

O reality da Netflix mantém a dinâmica de participantes se conhecendo sem contato visual, mas inclui perfis inusitados e histórias que surpreendem o público e a equipe do programa.

E tem uma participante que é especialista em nunchaku. Chico Barney

Bárbara Saryne confirma a informação, e Barney explica que a arma famosa ficou conhecida por um dos personagens das Tartarugas Ninja.

Sabe o nunchaku? O nunchaku, se puderem mostrar aí depois, é a arma do Michelangelo nas Tartarugas Ninja. Chico Barney

Cena de "As Tartarugas Ninja" (2014) Imagem: Divulgação

'Rivo é o nome da temporada', diz Bárbara Saryne

Bárbara Saryne aponta Rivo como destaque por abordar temas sensíveis e movimentar debates, tornando-se figura marcante da edição.

Ele é um dos destaques. E sem dar spoiler pra galera, mas pro Chico entender onde parou, foi depois de uma aula de dança. E tem uma conversa ali que o Rivo... Ele fala coisas importantes. Bárbara Saryne

