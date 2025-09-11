Tati Machado retorna ao Saia Justa: 'É uma forma de ocupar a cabeça'

Topo

Tati Machado retornou ontem ao Saia Justa Imagem: Reprodução
11/09/2025 09h45

Tati Machado retornou ao sofá do Saia Justa na noite de ontem (10).

O que aconteceu

Ela refletiu sobre como não planejou o período de afastamento. Tati havia planejado sua saída do programa, mas precisou adiantar a licença após perder seu primeiro filho, Rael: "Veio o corte seco, eu estava aqui num dia e no outro não estava mais", disse no programa.

Eu estava realmente no fundo do poço, acho que ainda mais baixo que o fundo do poço. Ainda é um pouco estranho, estar aqui de volta sem planejar. Tati Machado

Tati comemorou o retorno ao trabalho. "Eu estava com muita saudade do meu trabalho, sou uma daquelas pessoas que têm o privilégio de trabalhar com o que eu gosto. Poder estar de volta é uma forma de ocupar a minha cabeça, porque chega um momento em que ela fica vazia".

Ela refletiu sobre a experiência de uma licença-maternidade sem o filho. "Me planejei para ter um filho no meu colo, escutar chorinho, limpar fralda. E eu não vivi isso. Eu estava entendendo que eu tirar um tempo do trabalho para isso, seria importante para mim. E não aconteceu. Então eu não tinha nem o meu bebê, e nem o meu trabalho", relembrou.

A apresentadora ficou quatro meses afastada do trabalho. Tati diz que sentiu vontade de voltar ao trabalho antes da hora: "Quando deu dois meses, eu estava com muita vontade de voltar a trabalhar: qualquer oportunidade, me chamem. Mas é lei".

