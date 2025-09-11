Band usa IA para criar áudio com comentário de Reinaldo Azevedo

A Band usou uma ferramenta de inteligência artificial para criar um áudio de Reinaldo Azevedo para o "É da Coisa", da BandNews FM.

O que aconteceu

Âncora do programa, Reinaldo está afastado para tratamento de saúde desde o dia 3 de setembro. A emissora, então, usou um programa de inteligência artificial para inserir um áudio com um comentário do jornalista sobre o voto do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Adriana Araújo explicou a decisão durante o Jornal da Band de hoje. "Como o apresentador está em tratamento médico e sem voz, a rádio usou um programa de inteligência artificial para ler os comentários de Reinaldo".

O programa recriou a voz do jornalista e leu comentários que ele fez sobre o julgamento do ex-presidente em sua conta no X.

No dia 3 de setembro, Reinaldo contou nas redes que se afastaria do programa para cuidar de uma inflamação e que estava sem voz. "Assim que ficar bom, retomo as minhas atividades normais. Seguirei escrevendo nesse tempo".