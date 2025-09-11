Radamés diz que namoro com Viviane Araújo prejudicou carreira no futebol

O ex-jogador Radamés afirmou que o namoro com Viviane Araújo "prejudicou" sua carreira no futebol.

O que aconteceu

Radamés disse não culpar Viviane, mas, sim, a exposição do namoro na mídia. "O relacionamento [com ela] me prejudicou na carreira. Não ela...[Mas] o fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado", declarou durante participação no podcast Basticast.

Ex-jogador alegou que a exposição midiática passava imagem equivocada aos torcedores do Fluminense, time que defendia na época. "Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que no futebol. Aí começaram a confundir, achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada".

Ele afirmou que sua imagem profissional ficou comprometida no meio esportivo. "Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Mas vou repetir: não foi a Viviane que me prejudicou. Mas as pessoas não entenderam muito bem quem eu era profissionalmente".

Radamés e Viviane Araújo ficaram juntos por 10 anos e terminaram a relação em 2017. Atualmente, ele, que encerrou a carreira no futebol em 2023, investe nas redes sociais e está casado com a influenciadora Caroline Furlan, com quem tem três filhos: dois biológicos, e uma é enteada que ele chama de filha.