Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

Deise Falci, a ativista que ajudou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74, contou como anda o processo de recuperação da atriz após dias de cuidado.

O que aconteceu

Deise registrou uma visita a Rejane em seu perfil no Instagram ontem. A ativista contou que a atriz estava bem cuidada e brincou com a roupa que ela usava.

Ela mostrou a atriz falando línguas variadas, como inglês e italiano. "Ela fala várias línguas! Cada vez me surpreendendo mais!".

Na legenda, Deise detalhou o processo de recuperação da atriz. "Muitas confusões mentais, é claro, mas estamos ajeitando muitas coisas nessa semana. Ela vai fazer exames, está com acompanhamento psicológico e temos uma baita notícia pra dar em breve!"

Quem é a atriz

Rejane ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Ela atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).

Formada em teatro e direito, a atriz também teve uma atuação na área jurídica. Além disso, também trabalhou como escritora, apresentadora e repórter.