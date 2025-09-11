Topo

Entretenimento

Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

Rejane Schumann - Acervo Globo
Rejane Schumann Imagem: Acervo Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 15h41

Deise Falci, a ativista que ajudou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74, contou como anda o processo de recuperação da atriz após dias de cuidado.

O que aconteceu

Deise registrou uma visita a Rejane em seu perfil no Instagram ontem. A ativista contou que a atriz estava bem cuidada e brincou com a roupa que ela usava.

Relacionadas

Antes de morrer, Rosa anuncia decisão que muda muita coisa em 'Dona de Mim'

Yasmin Brunet posa de biquíni em 'ilha misteriosa' e é elogiada; veja

Vingança e romance: as 2 mudanças na trajetória de Freitas em 'Vale Tudo'

Ela mostrou a atriz falando línguas variadas, como inglês e italiano. "Ela fala várias línguas! Cada vez me surpreendendo mais!".

Na legenda, Deise detalhou o processo de recuperação da atriz. "Muitas confusões mentais, é claro, mas estamos ajeitando muitas coisas nessa semana. Ela vai fazer exames, está com acompanhamento psicológico e temos uma baita notícia pra dar em breve!"

Quem é a atriz

Rejane ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Ela atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).

Formada em teatro e direito, a atriz também teve uma atuação na área jurídica. Além disso, também trabalhou como escritora, apresentadora e repórter.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

Chico: Tatá mostra no Lady Night que é uma das maiores artistas do Brasil

Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

DJ aposta em dieta extrema para turbinar o bumbum: 'Quero chegar a 135 cm'

Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo

Vingança e romance: as 2 mudanças na trajetória de Freitas em 'Vale Tudo'

Yasmin Brunet posa de biquíni em 'ilha misteriosa' e é elogiada; veja

Antes de morrer, Rosa anuncia decisão que muda muita coisa em 'Dona de Mim'

Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Atriz de 'Wandinha', Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada