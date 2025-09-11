Preso, Oruam admite 'erros', mas nega ser traficante: 'Injustiça e descaso'

Preso desde julho, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, 25, divulgou carta em que admite ter cometido "erros", mas negou que seja traficante e afirmou ser alvo de "injustiças".

O que aconteceu

Na carta endereçada aos fãs, Oruam diz estar "pagando por erros", sem especificar quais, mas criticou o "descaso" da Justiça com ele. "Não posso deixar de falar da injustiça e do descaso com que minha situação vem sendo tratada. Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual".

Rapper afirmou que tentam lhe imputar "acusações que não correspondem" com a verdade. "Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e a minha arte".

Cantor pediu desculpas aos fãs e aos familiares. "Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei".

Ele afirmou ser um artista, não criminoso. "Quero que entendam: eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte. Aos que acreditam em mim, fiquem firmes e logo vocês vão me ver".

Rapper também falou que estava acostumado a visitar o pai na cadeia, o traficante Marcinho VP, mas hoje ele que é visitado pelos parentes. "Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser a visita... e hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quero é ir embora com eles".

Justiça nega habeas corpus

Oruam está preso desde 22 de julho. Ele foi detido após entrar em conflito com policiais que foram até a casa dele, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava no endereço.

Desde então, a defesa do rapper tem pedido à Justiça habeas corpus para que o rapper responda em liberdade. Entretanto, a 4º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, indeferiu o pedido nesta quinta-feira.

Tribunal alegou que a prisão de Oruam é necessária para "garantir a ordem pública, resguardar a paz social e a tranquilidade social". Defesa rebateu decisão do Tribunal e afirmou que a denúncia apresentada contra o rapper foi "fabricada" de modo a "induzir ao erro" desde o início do processo.