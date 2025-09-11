Potente, 'The Voice of Hind Rajab' não poderia voltar de Veneza sem prêmio

"The Voice of Hind Rajab" emocionou o público do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao receber o Grande Prêmio do Júri, o Leão de Prata.

No videocast Plano Geral desta quarta-feira, o jornalista Vitor Búrigo defende que a premiação foi um ato de coragem dos jurados do festival. Com gravações originais, o longa retrata o assassinato de uma criança palestina na Faixa de Gaza durante uma invasão das Forças de Defesa de Israel. "Dá um nó na garganta; é muito excruciante", avalia a crítica Flavia Guerra, que já assistiu ao longa.

Segundo a jornalista, o filme é muito "potente", "inteligente" e com um "tom perfeito" — ainda que seja um drama forte. "O jeito com o qual ele é filmado é um soco na nossa cara. O filme é muito forte e potente. Não tinha como sair daqui sem um prêmio importante", diz. "A situação retratada, por si só, já é surreal".

Para Flavia, o filme foi o "grand finale" do Festival de Veneza. "Foi o único Grande Prêmio que já vi em que as pessoas aplaudiram de pé — e por 20 minutos", diz. "Isso é raríssimo em Veneza".

Denise Fraga ri da melancolia em novo filme

Denise Fraga volta aos cinemas brasileiros hoje com "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco), uma co-produção de Brasil, Portugal e Espanha. O filme — uma comédia dramática — retrata uma imigrante brasileira em Lisboa com uma doença terminal, que procura uma organização clandestina para "morrer com dignidade" após algumas tentativas de suicídio.

Em entrevista ao Plano Geral, a atriz diz que, apesar de se tratar de uma comédia, o filme promove uma montanha-russa de emoções. "Eu tenho uma predileção por esse lugar entre o drama e a comédia. Fazer uma pessoa rir e chorar ao mesmo tempo virou uma permanente no meu trabalho", diz.

Denise ainda revelou que ficou surpresa com o roteiro quando foi convidada para estrelar o filme. "É ousado. Quando li o roteiro, me perguntei como faria isso", diz. "Mas, no final, Gilda é dos personagens mais suculentos que já fiz. E Paolo é um dos melhores diretores de ator que já encontrei. Ele é genial (...) muito preciso e metódico. Foi exaustivo, mas eu adoro um desafio".

É um filme que traz muitas conversas depois (...) Falar sobre morte é falar sobre a vida Denise Fraga

Brasil tem 'filmaços' pré-selecionados ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Dos 16 longas inscritos para a vaga, foram escolhidos "Baby" (Marcelo Caetano), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal), "Manas" (Marianna Brennand), "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), "O Último Azul" (Gabriel Mascaro) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi). "O Brasil está na moda. Ganhamos o Oscar de Melhor Filme Internacional com 'Ainda Estou Aqui', e agora estamos na disputa com seis belíssimos filmes", opina Vitor Búrigo.

É uma lista realmente lindíssima, que mostra a força do cinema brasileiro Vitor Búrigo

Segundo o jornalista, ainda não há favoritos nem uma previsão de qual pode ser o filme escolhido, dentre os seis, para representar o país. "Tudo pode acontecer, mas é preciso celebrar o cinema", diz. "Só foram selecionados filmaços. Estamos muito bem representados".

Ainda que "O Agente Secreto" seja o grande cotado para a premiação, após ser ovacionado em Cannes e Toronto, "Manas" também tem sido comentado internacionalmente e "Oeste Outra Vez" foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. "Há anos em que não temos tantos filmes [bons], mas neste ano, temos vários ótimos", diz Flavia Guerra.

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.