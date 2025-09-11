Topo

Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo

11/09/2025 15h11

O cantor Bad Bunny esclareceu, em entrevista à revista i-D, os motivos que o levaram a deixar os Estados Unidos fora da turnê Debi Tirar Mas Fotos World Tour. O porto-riquenho afirmou que havia receio de que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) realizassem operações durante seus shows.

Segundo o artista, a preocupação era de que o órgão norte-americano pudesse marcar presença nos arredores das apresentações, o que representaria riscos para parte do público. Ele ressaltou que a decisão não foi motivada por rejeição ao país, lembrando que já se apresentou nos EUA em diversas ocasiões e que essas experiências sempre tiveram boa recepção.

Alternativa encontrada

Bad Bunny destacou que, ao realizar uma série de shows em Porto Rico, território não incorporado dos Estados Unidos, permitiu que fãs americanos, incluindo a comunidade latina, pudessem viajar para acompanhá-lo. O cantor frisou que essa solução foi pensada justamente para que o público não fosse exposto a possíveis operações do ICE.

O órgão é responsável pela imigração nos Estados Unidos e ganhou notoriedade internacional por ações de fiscalização que resultaram em perseguições e deportações em diferentes estados norte-americanos.

