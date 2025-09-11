Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

A Justiça de Pernambuco marcou a primeira audiência do processo aberto por Sari Mariana Gaspar Corte Real contra a atriz Luana Piovani. Sari, que foi condenada no caso Miguel, pede R$ 50 mil por danos morais.

O que aconteceu

Julgamento está programado para 2 de outubro, às 10h30, por meio de videochamada. A data foi determinada pela juíza Ana Claudia Brandão de Barros Correia.

Ex-primeira-dama de Tamandaré (PE) diz que declarações feitas pela artista, no Instagram, violaram "sua honra e dignidade". "A exibição do vídeo e as postagens dos stories evidenciam o uso de tom desproporcionalmente escandalizado e artificioso."

Piovani mostrou indignação pelo processo, no início do ano, em vídeo publicado nas redes sociais. "A condenada pela morte do incapaz Miguel está me processando porque se sentiu com a moral ferida, porque eu disse que ela é branca, privilegiada, enfim."

Imagina só, a Justiça está sem tempo de julgar o processo da condenada. E aí ela abre um processo, achando que a justiça vai ter tempo de cuidar do processo que ela abriu contra mim, porque ela se sentiu vítima. Ela, vítima. Gente, o mundo tá de ponta cabeça e ninguém avisou. Luana Piovani

Declarações de Piovani e origens do processo

Publicações foram feitas após decisão do STJ suspender ação trabalhista aberta pela mãe de Miguel contra Sari. Luana ficou indignada. "Até quando essa mulher [Mirtes, a mãe de Miguel] vai ficar aqui falando que o filho dela foi assassinado por uma branca, privilegiada, rica, que o marido é um corrupto, que era prefeito de uma cidade onde nem mora e ela [Sari] agora tentando cursar medicina".

Suspensão foi determinada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze. Na decisão, ele considerou que o pedido de danos morais — um dos tópicos da ação — não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre a mãe do menino e a ex-empregadora.

Mirtes ao lado de seu filho Miguel, que morreu aos cinco anos Imagem: Arquivo Pessoal

Sari foi presa em flagrante por homicídio culposo na época da morte de Miguel, mas foi solta após pagar fiança. Em 2 de junho de 2020, Miguel Otávio Santana da Silva, de cinco anos, caiu do 9º andar do Condomínio Pier Maurício de Nassau, no bairro de São José, no Recife.

Mirtes passeava com a cadela dos patrões enquanto a então patroa, Sari Corte Real, era a pessoa responsável pelo menino. A ex-primeira-dama, que estava no apartamento com uma manicure, deixou o menino ficar sozinho no elevador para procurar a mãe, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança do prédio.