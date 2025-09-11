Topo

'Tomei iodo radioativo': documentário relembra caso das pílulas de farinha

Cena da série documental "Pílulas de Farinha: o Escândalo que Gerou Vidas" - Divulgação
Cena da série documental 'Pílulas de Farinha: o Escândalo que Gerou Vidas' Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 12h01

Splash divulga com exclusividade o trailer da série documental "Pílulas de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", que estreia na HBO e na HBO Max no dia 30 de setembro.

O que aconteceu

No fim dos anos 90, mais de 600 mil pílulas anticoncepcionais sem efeito foram parar nas farmácias. Tratava-se do medicamento Microvlar.

Documentário traz depoimentos de mulheres que engravidaram como consequência dessa falha. Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês relembram o machismo das investigações e a tentativa de responsabilizá-las pelo escândalo.

A série tem três episódios. Além dos depoimentos das vítimas, o documentário também debate o papel do laboratório no caso e apresenta diferentes teorias sobre a origem do escândalo.

Confira o trailer:

