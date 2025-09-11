Topo

Entretenimento

Os famosos não monogâmicos mais desejados para trisal; lista tem brasileiro

O ator Will Smith lidera, com 37% dos votos. - Getty Images
O ator Will Smith lidera, com 37% dos votos. Imagem: Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 11h25Atualizada em 11/09/2025 11h30

Uma pesquisa do Ashley Madison, site de relacionamento para pessoas casadas, apresentou os resultados de uma pesquisa global que revelou quais famosos não monogâmicos são os mais desejados em um trisal.

O estudo foi feito com mais de 3 mil pessoas em todo mundo, e trouxe Bella Thorne, 25, e Will Smith, 57, como preferidos, respectivamente entre homens e mulheres.

Resultados entre os homens

1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bella Thorne é ex-atriz da Disney
Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz Bella Thorne, de filmes como "Juntos e Misturados", "A Babá" e "Sol da Meia-Noite" foi a mais votada, com 38% de preferência. Na sequência estão a cantora Rita Ora, com 25% dos votos, e Shailene Woodley, com 20%.

1 - Jeff Kravitz/FilmMagic - Jeff Kravitz/FilmMagic
Rita Ora no Met Gala 2024
Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic
1 - Valerie Macon/AFP - Valerie Macon/AFP
A atriz Shailene Woodley
Imagem: Valerie Macon/AFP

A lista de preferências masculinas tem exclusivamente mulheres. A lista segue com Florencia Peña (17%), Carol Vorderman (17%), Abbie Chatfield (17%), Janelle Monae (16%), Jada Pinkett Smith (15%), Melani Olivares (13%) e Tilda Swinton (10%).

Resultados entre as mulheres

1 - Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy - Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy
Will Smith no tapete vermelho do Grammy 2025
Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Will Smith lidera, com 37% dos votos. Nick Cannon e Nico Tortorella completam o pódio, com 30% e 15% respectivamente.

1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Nick Cannon
Imagem: Reprodução/Instagram
1 - Reprodução - Reprodução
Nico Tortorella em cena de "Younger"
Imagem: Reprodução

A lista tem alguns nomes também citados nas preferências masculinas. Caio Blat figura como o único brasileiro, em sétimo lugar, com 9% dos votos.

1 - Mariana Pekin/UOL - Mariana Pekin/UOL
Caio Blat
Imagem: Mariana Pekin/UOL

Os outros nomes são: Gedeon Burkhard (11%), Rita Ora (11%), Shailene Woodley (9%), Caio Blat (9%), Bella Thorne (9%), Janelle Monae (7%) e Ezra Miller (7%).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Thriller "O Homem no meu Porão" pergunta quem escreve a história, diz diretora

A Fazenda: 'Elenco maior pede prêmio dobrado', diz Bárbara Saryne

Entenda a treta entre Gusttavo Lima, Thiago Brava e esposas

Apple atrai talentos de Hollywood e reconhecimento do Emmy com riscos criativos

Os famosos não monogâmicos mais desejados para trisal; lista tem brasileiro

Antes do The Town, Ludmilla curte piscina em casa e renova bronzeado

Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

Francielle Mattos diz que não vai competir Mr. Olympia: 'Pausa necessária'

Affair de Lucas Lima é bissexual e participou de reality show de pegação

Três cenas, duas amigas, um atentado: Odete cai em golpe cruel em Vale Tudo

Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia