Affair de Lucas Lima é bissexual e participou de reality show de pegação

Mina Winkel é apontada como affair de Lucas Lima - Reprodução/Instagram
Mina Winkel é apontada como affair de Lucas Lima Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 09h55

Mina Winkel, 33, é apontada como affair de Lucas Lima, 42, ex-marido de Sandy, 42. O músico da Família Lima estaria "conhecendo melhor" a influenciadora, segundo informou o jornal Extra.

Quem é Mina

Ela participou do reality show "De Férias com o Ex", em 2020. À época, ela viveu um relacionamento com Caio Cabral -ex-affair de Anitta. A moça também ficou com mulheres durante o programa de TV.

O primeiro namoro foi com uma mulher, aos 15 anos. Já tive relacionamentos com mulheres, e a diferença não está no sexo. Cada um tem a sua história, vivência e olhar de mundo. No relacionamento com uma mulher consigo me identificar mais com as dores, os medos. Mina, em conversa com o UOL, em 2020

Modelo nasceu e cresceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Influenciadora enfrentou relacionamento tóxico no passado. O namoro durou aproximadamente sete meses.

É louco, porque quem está dentro não consegue enxergar o quão doente é a relação. Lembro de chorar toda semana e discutir a relação com muita frequência. Eram discussões que só feriam ambos. A gente sempre queria que tudo mudasse, porque na maior parte do tempo essa relação era horrível.

Ela soma mais de 375 mil seguidores no Instagram. Mina usa o perfil para compartilhar registros de viagens, rotina de treinos e dicas de bem-estar.

Modelo também é paciente do médico Pedro Andrade, atual namorado de Sandy. Eles já fizeram uma live para falar sobre os benefícios do alho para a saúde do intestino.

