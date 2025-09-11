Mário Sérgio está 'mexendo em vespeiro' com plano ambicioso em 'Vale Tudo'

Em "Vale Tudo", Mário Sérgio está jogando um jogo duplo e fazendo alianças com inimigos.

O que aconteceu

O ator Thomás Aquino avalia como perigosa a aliança com Maria de Fátima. "É um jogo muito interessante. Os dois são ambiciosos. É aquele lema de 'o inimigo do meu inimigo é meu amigo', sabe? Mas ele está mexendo num vespeiro", reflete em entrevista ao Extra.

Ele também relembra o romance de seu personagem com Odete Roitman. "No fundo, Mário Sérgio acabou se envolvendo mais do que Odete", afirma. E continua: "Mas não chega a ser amor, certamente só uma paixão que ele gostaria de ter desenvolvido mais".

No começo [o romance com Odete] era mais ambição, mas, de repente, ele ficou realmente apaixonado. César derrubou as pernas dele. Thomás Aquino

Thomás vai emendar três produções da Globo. Além de "Vale Tudo", ele fez Josué, protagonista de "Guerreiros do Sol", no Globoplay. Em janeiro, vai participar da novela "Coração Acelerado" como o controverso e engraçado empresário Roney.

O ator pernambucano reflete sobre as oportunidades que tem recebido. "O sonho de todo ator é estar na Globo, mas isso era distante, principalmente estando no Recife, minha cidade natal. Eu me perguntava como sobreviveria, como compraria a casa própria, como criaria uma família. Então, esse reconhecimento é fantástico. É um sinal de que estou no caminho certo".