Mário Sérgio planta discórdia e transforma a vida de Freitas em 'Vale Tudo'

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo sexta-feira (12) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Em seguida, Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que a executiva foi derrotada na reunião. O funcionário comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio.

Na cena seguinte, Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga o braço-direito do vilão a a delatar o chefe. E é isso o que acontece.

Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada. A partir daí, a vida do funcionário da TCA começa a mudar..

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Também nesta sexta-feira, Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.