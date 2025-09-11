Antes do The Town, Ludmilla curte piscina em casa e renova bronzeado

Ludmilla, 30, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze.

O que aconteceu

A cantora, que é uma das atrações do The Town, curtiu o dia na piscina. Mesmo se bronzeando, Ludmilla precisou ficar, atenta à pequena Zuri, sua filha de 3 meses, fruto do casamento com a dançarina Brunna Gonçalves, que acompanhava a mãe em seu momento de lazer.

Ludmilla escolheu um biquíni verde cavado para o momento. Em foto publicada no Instagram, a artista exibiu suas tatuagens e o abdômen definido.

No domingo (14), a cantora se apresenta no Palco The One do The Town, em São Paulo. O último dia de festival também terá apresentações de Jota.Pê com João Gomes, Joelma ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara e Dennis DJ com a filha Tília.