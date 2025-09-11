Topo

Entretenimento

Lívian Aragão nega que Renato Aragão está em asilo: 'É uma mentira absurda'

Renato Aragão e a filha, Lívian Aragão, durante o Teleton 2024 - Manuela Scarpa/Brazil News
Renato Aragão e a filha, Lívian Aragão, durante o Teleton 2024 Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 23h03

Lívian Aragão, 26, negou que seu pai, o humorista Renato Aragão, 90, está internado em um asilo.

O que aconteceu

Lívian classificou o boato como "fake news e uma mentira absurda", além de ser um desrespeito com sua família. "Eu acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos, só para dize que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais", iniciou.

Ela destacou que Renato está na casa dele, ao lado da família e que segue proativo no trabalho. "Deixando claro que o que não falta por aí é gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês. Ele está imerso em novos projetos que em breve vocês verão, mas, claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família".

Atriz disse receber ataques nas redes sociais por causa desse tipo de mentira. "Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto. Esses vídeos servem para gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Lívian Aragão nega que Renato Aragão está em asilo: 'É uma mentira absurda'

Band usa IA para criar áudio com comentário de Reinaldo Azevedo

Claudia Raia resgata ensaio nu com barrigão de grávida: 'Saudades'

Radamés diz que namoro com Viviane Araújo prejudicou carreira no futebol

Mário Sérgio planta discórdia e transforma a vida de Freitas em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 12/9 a 20/9

Preso, Oruam admite 'erros', mas nega ser traficante: 'Injustiça e descaso'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 12/9 a 20/9

Frutos de traição: sem querer, Jaques mata a maior charada de 'Dona de Mim'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 12/9 a 20/9

Novo amor? Essa será a 1ª cena de Sandra após voltar em 'Êta Mundo Melhor!'