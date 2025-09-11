Lívian Aragão nega que Renato Aragão está em asilo: 'É uma mentira absurda'

Lívian Aragão, 26, negou que seu pai, o humorista Renato Aragão, 90, está internado em um asilo.

O que aconteceu

Lívian classificou o boato como "fake news e uma mentira absurda", além de ser um desrespeito com sua família. "Eu acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos, só para dize que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais", iniciou.

Ela destacou que Renato está na casa dele, ao lado da família e que segue proativo no trabalho. "Deixando claro que o que não falta por aí é gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês. Ele está imerso em novos projetos que em breve vocês verão, mas, claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família".

Atriz disse receber ataques nas redes sociais por causa desse tipo de mentira. "Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto. Esses vídeos servem para gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros".