Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Sucesso no Brasil, o desenho Dragon Ball Z teve o seu nome ligado aos atentados contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O ataque completa 24 anos hoje, e o anime acabou ficando marcado mesmo sem ter sido exibido pela TV Globo na data.

O que aconteceu

Dragon Ball Z não estava no ar quando o plantão da Globo foi exibido. Na hora do plantão, por volta das 10h, a emissora exibia o quadro "Garrafinha", parte do programa Bambuluá — apresentado por Angélica.

Dragon Ball Z só começava às 11h20 e foi substituído pela cobertura sobre os atentados. A informação incorreta acabou ganhando as redes sociais.

Também há confusão sobre o episódio que seria exibido naquele dia. Muitos ainda acreditam erroneamente que Goku atingiria o Super Sayajin nível 3 (episódio 245) em 11 de setembro de 2001, mas o episódio programado para aquele dia era o número 237 ("Vegeta luta por seus entes queridos").

Essas memórias falsas têm o nome de "efeito Mandela". A expressão foi cunhada por Fiona Broome, uma norte-americana que se autodenomina "pesquisadora paranormal". Quando Nelson Mandela morreu, em 2013, ela compartilhou nas redes sociais que acreditava que ele tinha falecido na prisão nos anos 80. Outras pessoas disseram também partilhar dessa lembrança falsa, e desde então o termo se popularizou.

Dragon Ball foi publicado pela primeira vez em série na revista em quadrinhos Weekly Shonen Jump em 1984. Posteriormente, foi adaptado para filmes, videogames e séries de TV distribuídos em mais de 80 países. O criador do quadrinhos foi Akira Toriyama, que morreu em março do ano passado.