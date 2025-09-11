Topo

Entretenimento

Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Muita gente tem a memória do plantão da Globo interrompendo o Dragon Ball Z no 11 de setembro, mas isso nunca aconteceu - Divulgação e REUTERS/Sean Adair
Muita gente tem a memória do plantão da Globo interrompendo o Dragon Ball Z no 11 de setembro, mas isso nunca aconteceu Imagem: Divulgação e REUTERS/Sean Adair
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 12h31

Sucesso no Brasil, o desenho Dragon Ball Z teve o seu nome ligado aos atentados contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O ataque completa 24 anos hoje, e o anime acabou ficando marcado mesmo sem ter sido exibido pela TV Globo na data.

O que aconteceu

Dragon Ball Z não estava no ar quando o plantão da Globo foi exibido. Na hora do plantão, por volta das 10h, a emissora exibia o quadro "Garrafinha", parte do programa Bambuluá — apresentado por Angélica.

Dragon Ball Z só começava às 11h20 e foi substituído pela cobertura sobre os atentados. A informação incorreta acabou ganhando as redes sociais.

Também há confusão sobre o episódio que seria exibido naquele dia. Muitos ainda acreditam erroneamente que Goku atingiria o Super Sayajin nível 3 (episódio 245) em 11 de setembro de 2001, mas o episódio programado para aquele dia era o número 237 ("Vegeta luta por seus entes queridos").

Essas memórias falsas têm o nome de "efeito Mandela". A expressão foi cunhada por Fiona Broome, uma norte-americana que se autodenomina "pesquisadora paranormal". Quando Nelson Mandela morreu, em 2013, ela compartilhou nas redes sociais que acreditava que ele tinha falecido na prisão nos anos 80. Outras pessoas disseram também partilhar dessa lembrança falsa, e desde então o termo se popularizou.

Dragon Ball foi publicado pela primeira vez em série na revista em quadrinhos Weekly Shonen Jump em 1984. Posteriormente, foi adaptado para filmes, videogames e séries de TV distribuídos em mais de 80 países. O criador do quadrinhos foi Akira Toriyama, que morreu em março do ano passado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Antes de morrer, Rosa anuncia decisão que muda muita coisa em 'Dona de Mim'

Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Atriz de 'Wandinha', Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada

'Tomei iodo radioativo': documentário relembra caso das pílulas de farinha

Loreto diz que 'às vezes se confunde' com Chorão: 'Eu só penso nisso'

Thriller "O Homem no meu Porão" pergunta quem escreve a história, diz diretora

A Fazenda: 'Elenco maior pede prêmio dobrado', diz Bárbara Saryne

Entenda a treta entre Gusttavo Lima, Thiago Brava e esposas

Apple atrai talentos de Hollywood e reconhecimento do Emmy com riscos criativos

Os famosos não monogâmicos mais desejados para trisal; lista tem brasileiro

Antes do The Town, Ludmilla curte piscina em casa e renova bronzeado