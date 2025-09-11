Chico: Tatá mostra no Lady Night que é uma das maiores artistas do Brasil

O Lady Night criou espaço próprio na TV ao apostar em humor autoral e conversas espontâneas, analisa Chico Barney no Central Splash. O formato descontraído incentiva convidados a exporem histórias inéditas.

O programa mistura entrevistas, quadros interativos e paródias, como o "Tatasos de Família". A abordagem de temas delicados e a reinvenção constante do formato são apontados como diferenciais do Lady Night, avaliou o colunista de Splash.

O que eu acho mais legal no Lady Night é que ele parece ser um programa artesanal. A gente tá no meio de um momento assim que tudo é formato. Tudo é meio que um papo meio media training, meio preparado, ou então simplesmente um humor pra chocar muitas vezes. E eu sinto que o Lady Night é meio que uma expressão artística muito relevante e muito profunda de uma das maiores artistas que a gente tem hoje, que é a Tata Werneck. Chico Barney

O apresentador levanta hipótese sobre o impacto do Lady Night se fosse exibido na TV aberta, com menos episódios e mais tempo para repercussão. Para ele, o excesso de episódios pode diluir a força do programa.

Eu fico imaginando o impacto que o programa teria se ele fosse ao ar direto na Globo, uma vez por semana, em vez de despejar 40 episódios por temporada, um atrás do outro no Multishow. Porque tem algumas coisas que precisam de um tempo pra respirar, né? Precisam de um tempo pra repercutir mais e tal. Como é uma coisa atrás da outra e é sempre muito bom, eu acho que acaba ficando... Perdendo o impacto que você poderia ter, não que não tenha, mas acho que acaba perdendo. Chico Barney

Bárbara Saryne destaca o desafio de manter um talk show diário e elogia a capacidade de Tatá de se reinventar, abordando até temas delicados para ela mesma. A comentarista ressalta a emoção e naturalidade do programa.

Sim, e a gente sempre fala da dificuldade que é manter um programa diário, principalmente um talk show, né? Chega um momento que parece, pera aí, já entrevistou todo mundo, vai receber essa pessoa novamente, e a Tatá tá sempre se reinventando dentro do formato dela, respeitando o formato do programa, mas trazendo novidade. E acho que tocar nesses assuntos que eram delicados até pra ela mesma, foi muito bom pro programa. Ela se emocionou de verdade, passou muita verdade, foi tudo muito orgânico, tudo muito natural. Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne