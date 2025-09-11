Topo

Entretenimento

João Guilherme posa sem camisa e exibe abdômen definido: 'Trabalho noturno'

João Guilherme se separou em fevereiro de Bruna Marquezine - Thiago Duran/Brazil News
João Guilherme se separou em fevereiro de Bruna Marquezine Imagem: Thiago Duran/Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

11/09/2025 00h35

João Guilherme, 23, aproveitou a noite de hoje para se exercitar — e biscoitar — na academia.

O que aconteceu

O ator publicou em suas redes sociais um registro do treino, onde aparece sem camisa, exibindo o abdômen trincado. "Trabalho noturno", escreveu ele em inglês na legenda da publicação, compartilhada nos stories de seu Instagram.

Relacionadas

Ex-BBB Isabelle Nogueira será tema de enredo no próximo Carnaval

Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e choca público

Gagliasso desabafa após ser cobrado por Piovani: 'Pessoas problemáticas'

João está solteiro desde fevereiro, quando terminou o namoro com a atriz Bruna Marquezine, 30. "Vim solteiro para o The Town e para a vida. Estou bem solteiro", confirmou para a revista Quem, na primeira noite do evento musical em São Paulo.

Ele está longe do vídeo há quase um ano, desde que atuou na série "Amor da Minha Vida" (Disney+). Ele dividiu créditos na atração com a própria Marquezine, que interpretou a protagonista da história.

joao guilherme - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

João Guilherme posa sem camisa e exibe abdômen definido: 'Trabalho noturno'

Lucas Guimarães relata acidente com urina rumo ao aeroporto: 'Todo mijado'

Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

Só de cueca, Justin Bieber passeia por floresta e arranca elogios de fãs

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/9 a 20/9

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11/9 a 20/9

Filho de Fábio Assunção festeja formatura na faculdade: '4 anos de esforço'

Um dos melhores épicos de aventura histórica está disponível no Disney+

Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

Whoopi Goldberg descarta aposentadoria: 'Preciso seguir pagando as contas'

Noivo de Giulia Be é parente de ex-presidente dos EUA e ex de Taylor Swift