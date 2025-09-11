Topo

Entretenimento

Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

São Paulo

11/09/2025 15h58

A atriz Ingrid Guimarães contou, durante a sua participação no podcast MaterniDelas, que perdeu dois bebês quando tentava engravidar.

Na conversa com Claudia Raia e Tata Estaniecki, apresentadoras do podcast, Ingrid revelou: "Depois da Clara [a filha de Ingrid, com 16 anos hoje], tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi. Tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação [artificial] e não deu certo".

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos. Hoje ela está com 53. "Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo. Depois, a gente vê uma pessoa mais velha [conseguindo], como Cláudia Raia".

Aos 55 anos, Claudia Raia engravidou do caçula, Luca, que hoje tem 2 anos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

Chico: Tatá mostra no Lady Night que é uma das maiores artistas do Brasil

Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

DJ aposta em dieta extrema para turbinar o bumbum: 'Quero chegar a 135 cm'

Por que Bad Bunny excluiu os EUA de turnê? Cantor revela o motivo

Vingança e romance: as 2 mudanças na trajetória de Freitas em 'Vale Tudo'

Yasmin Brunet posa de biquíni em 'ilha misteriosa' e é elogiada; veja

Antes de morrer, Rosa anuncia decisão que muda muita coisa em 'Dona de Mim'

Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Atriz de 'Wandinha', Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada