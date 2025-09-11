Ingrid Guimarães revela que filha tem 'vergonha' por ela vender vibrador

Ingrid Guimarães, 53, revelou que sua filha, Clara, 15, tem "vergonha" pelo fato de ela falar publicamente que vende vibrador.

O que aconteceu

Guimarães admitiu que Clara não gosta de vê-la falar sobre assuntos íntimos em entrevistas. "Tive que explicar para ela que a mamãe vende um vibrador. Ela falou: 'mãe, eu tenho muita vergonha quando você fala disso [porque] minhas amigas todas te seguem'", declarou durante participação no podcast MaterniDelas.

Humorista disse explicar para a filha a importância do vibrador. "[Eu falei para a Clara] 'quando você for mais velha, você vai entender a importância do vibrador e agradecer a mamãe por falar desse assunto".

Ela contou que Clara já assistiu todos os seus filmes, exceto os da franquia "De Pernas Pro Ar", em que ela vive uma vendedora de brinquedos eróticos. "Ela já viu todos os meus filmes, menos esse. A gente conversa muito. Ela faz terapia desde os 4 anos. [Expliquei para ela que é] um filme que eu fiz e mudou a minha carreira".

Ela não gosta muito de [falar sobre] orgasmo... não é hora ainda de falar disso. Entendo ela não querer ver 'De Pernas pro Ar'. Eu nunca deixei, mas todas as amigas dela já viram. Entendo que é difícil, mas digo para ela que, quando for mulher, vai entender a importância desse filme para que as mulheres se libertassem. Agora que ela está com 15 anos, entendeu que as mães elogiam os meus vídeos. Diz: 'Mãe, minha professora é sua fã!', 'Fulana é louca por você...'. Está vendo que a mãe é validada pelo que fala também, mas tomo o maior cuidado para não expô-la. Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães protagonizou a trilogia "De Pernas Pro Ar", com o primeiro filme lançado nos cinemas em 2010. Na ficção, ela interpretou a dona de um sex shop. Na vida real, ela lançou no ano passado um vibrador que tem função "três em um". A humorista também costuma abordar o tema sem tabus em suas entrevistas, sobretudo para vender o próprio produto.

Clara é filha única de Ingrid do casamento com o artista plástico Renê Machado.