Frutos de traição: sem querer, Jaques mata a maior charada de 'Dona de Mim'

Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 19h00

Jaques, personagem de Marcello Novaes em "Dona de Mim", vai descobrir segredo de Abel (Tony Ramos) nesta sexta-feira (12).

O que vai acontecer

Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. A viúva, que agora está envolvida com o ex-cunhado, quer saber o que aconteceu no passado de seu falecido marido.

No fim do capítulo, Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos. Ele encontra documentos relativos a exames médicos do irmão e fica perplexo.

Com isso, Jaques deduzirá que é pai de Davi e Ayla. Isso porque ele e Olívia tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel e nunca contou ao amante sobre a paternidade.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim'
Imagem: Reprodução/Globo

Também nesta sexta, Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente.

Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

