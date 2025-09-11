Francielle Mattos diz que não vai competir Mr. Olympia: 'Pausa necessária'

Francielle Mattos, 38, tricampeã da categoria Wellness do Mr. Olympia, anunciou hoje que não vai disputar a edição de 2025 do maior campeonato de fisiculturismo do mundo, marcado para outubro em Las Vegas.

O que aconteceu

Decisão foi comunicada através de uma publicação no Instagram. "Este ano o Mr. Olympia realizará a sua quinta edição da categoria Wellness? e pela primeira vez, eu não estarei lá. Foram quase 10 anos dedicados ao esporte, uma jornada marcada por lutas, superações e conquistas que mudaram a minha vida para sempre", escreveu.

A atleta explicou os motivos que a levaram a abrir mão da competição neste ano. "Dizer que não estarei presente em 2025 me traz uma tristeza imensa, porque minha alma de atleta sempre sonha em dar o meu melhor a cada temporada. Mas este ano o corpo e a mente me pediram uma pausa necessária", declarou.

Francielle ressaltou que vai dedicar mais atenção à saúde, à família e a novos projetos pessoais. "Aprendi que ser campeã vai além dos troféus. É também saber reconhecer o momento de respirar, de se cuidar e de continuar construindo com amor e propósito", disse a atleta que ficou conhecida como "Ferrari humana".