Topo

Entretenimento

Francielle Mattos diz que não vai competir Mr. Olympia: 'Pausa necessária'

Francielle Mattos desiste de competição de fisiculturismo - Divulgação
Francielle Mattos desiste de competição de fisiculturismo Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

11/09/2025 10h45

Francielle Mattos, 38, tricampeã da categoria Wellness do Mr. Olympia, anunciou hoje que não vai disputar a edição de 2025 do maior campeonato de fisiculturismo do mundo, marcado para outubro em Las Vegas.

O que aconteceu

Decisão foi comunicada através de uma publicação no Instagram. "Este ano o Mr. Olympia realizará a sua quinta edição da categoria Wellness? e pela primeira vez, eu não estarei lá. Foram quase 10 anos dedicados ao esporte, uma jornada marcada por lutas, superações e conquistas que mudaram a minha vida para sempre", escreveu.

A atleta explicou os motivos que a levaram a abrir mão da competição neste ano. "Dizer que não estarei presente em 2025 me traz uma tristeza imensa, porque minha alma de atleta sempre sonha em dar o meu melhor a cada temporada. Mas este ano o corpo e a mente me pediram uma pausa necessária", declarou.

Francielle ressaltou que vai dedicar mais atenção à saúde, à família e a novos projetos pessoais. "Aprendi que ser campeã vai além dos troféus. É também saber reconhecer o momento de respirar, de se cuidar e de continuar construindo com amor e propósito", disse a atleta que ficou conhecida como "Ferrari humana".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Francielle Mattos diz que não vai competir Mr. Olympia: 'Pausa necessária'

Affair de Lucas Lima é bissexual e participou de reality show de pegação

Três cenas, duas amigas, um atentado: Odete cai em golpe cruel em Vale Tudo

Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Tati Machado retorna ao Saia Justa: 'É uma forma de ocupar a cabeça'

'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Estúdio adquire direitos de livro que começou como fanfic de 'Harry Potter' por R$ 16,2 milhões

Nova obra de Banksy é apagada de parede do tribunal de Londres

Flip anuncia Rita Palmeira como curadora literária para a edição de 2026

'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Mário Sérgio está 'mexendo em vespeiro' com plano ambicioso em 'Vale Tudo'