Flip anuncia Rita Palmeira como curadora literária para a edição de 2026

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou que a 24ª edição do evento, prevista para acontecer entre junho e agosto de 2026, terá Rita Palmeira como curadora.

Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip, falou sobre a escolha. "O convite à Rita Palmeira consolida sua parceria profissional com a Flip, que começou por meio de mediações instigantes e inspiradoras entre alguns dos nomes mais relevantes da literatura contemporânea", afirmou.

Ele completou: "Rita tem uma sólida carreira no meio literário. Vem desenvolvendo um trabalho muito cuidadoso e atento ao cenário atual da literatura no Brasil e no mundo. Essa atuação, somada à sua ampla experiência e formação, revela sua capacidade de colocar em diálogo as diversas sensibilidades da leitura".

Editora e crítica literária, Doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Teoria Literária pela Unicamp, ela atua como mediadora em mesas do evento desde 2017, tendo participado em oito edições diferentes da Flip.

"A chegada de uma nova curadoria literária é sempre um passo importante na construção da Festa. É um momento de renovação de ideias e perspectivas para a equipe da Flip, e também para as próximas edições", finalizou Munhoz.

