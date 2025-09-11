Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso: 'Vida nada fácil'

De Splash, em São Paulo

Fabíola Andrade, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, revelou que ganhou 8 kg.

O que aconteceu

Musa fitness relatou como momentos difíceis impactaram rotina de treinos. "Com uma vida nada fácil nesses últimos tempos, me trazendo uma suposta depressão, acabei ficando sem ânimo para malhar, sem conseguir fazer dieta", contou a modelo, no Instagram.

Uma vida totalmente fora da minha rotina de alguns meses atrás, me fez engordar 8kg. Já perdi 5 kg em 1 mês.

Fabíola assumiu o posto de rainha de bateria no fim de 2023. Ela é mulher do bicheiro e patrono da agremiação Rogério Andrade.

Em 2019, a influenciadora virou assunto após ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.