Topo

Entretenimento

Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso: 'Vida nada fácil'

Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso - Reprodução/Instagram
Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 08h09

Fabíola Andrade, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, revelou que ganhou 8 kg.

O que aconteceu

Musa fitness relatou como momentos difíceis impactaram rotina de treinos. "Com uma vida nada fácil nesses últimos tempos, me trazendo uma suposta depressão, acabei ficando sem ânimo para malhar, sem conseguir fazer dieta", contou a modelo, no Instagram.

Relacionadas

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Rafa Kalimann fala de planos com Nattan: 'Vivendo uma coisa de cada vez'

Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site

Uma vida totalmente fora da minha rotina de alguns meses atrás, me fez engordar 8kg. Já perdi 5 kg em 1 mês.

Fabíola assumiu o posto de rainha de bateria no fim de 2023. Ela é mulher do bicheiro e patrono da agremiação Rogério Andrade.

Em 2019, a influenciadora virou assunto após ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Mariah Carey chega ao Brasil e atende fãs na porta de hotel

Fabíola de Andrade relata depressão e ganho de peso: 'Vida nada fácil'

Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

Pai de Woody Harrelson matou JFK? Conheça história de pai criminoso do ator

Ator grava 'Only Murders' sem saber quem é o assassino: 'Gosto da surpresa'

Potente, 'The Voice of Hind Rajab' não poderia voltar de Veneza sem prêmio

Apple enterrou a audiência do futebol dos EUA; agora, quer a Fórmula 1

João Guilherme posa sem camisa e exibe abdômen definido: 'Trabalho noturno'

Lucas Guimarães passa apuros em voo de primeira classe: 'Todo mijado'

Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros