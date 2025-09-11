Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Maria Divina (Castorine) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Maria Divina (Castorine) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo


Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (11) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

