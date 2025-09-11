Novo amor? Essa será a 1ª cena de Sandra após voltar em 'Êta Mundo Melhor!'

Topo

Sandra (Flávia Alessandra) em "Êta Mundo Melhor!" - Angélica Goudinho/Globo
Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo
11/09/2025 18h00

O capítulo desta sexta-feira (12) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo) traz Sandra (Flávia Alessandra) de volta.

O que vai acontecer

Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão (Jaime Leibovitch). Essa será a primeira cena da vilã após seu desaparecimento.

Ela agora vive na Europa após algumas fugas. Morando em um um castelo, a vilã surge transformada, mas mostra que continua ambiciosa e cheia de rancor.

Em breve, ela retorna ao Brasil na companhia de Inês (Joana Solnado). Ela tem sede de vingança e promete movimentar a trama das 18h.

Sandra (Flávia Alessandra) com Barão (Jaime Leibovitch) e com Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' - Angélica Goudinho/Globo - Angélica Goudinho/Globo
Sandra (Flávia Alessandra) com Barão (Jaime Leibovitch) e com Inês (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!'
Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ainda nesta sexta, Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola.

Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Depois, Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo.

Em outro núcleo, Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Enquanto isso, Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante.

Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho, por sua vez, sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

