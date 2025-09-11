Topo

A Fazenda: 'Elenco maior pede prêmio dobrado', diz Bárbara Saryne

De Splash, em São Paulo

11/09/2025 11h39

O aumento do elenco em realities como A Fazenda deveria ser acompanhado de um prêmio maior, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para ela, a dificuldade para vencer cresce quando há mais concorrentes, tornando desigual manter o valor do prêmio original. A comentarista compara com edições passadas de realities como o Big Brother Brasil.

Eu acho que um elenco grande assim, o prêmio deveria ser maior. Porque antigamente não se tinha elenco tão grande assim. Vamos pensar no Big Brother, ele começou com 12 pessoas.Bárbara Saryne

Bárbara destaca que o prêmio não acompanha o aumento do número de participantes. Ela sugere que a dificuldade em vencer dobra, e o valor oferecido deveria refletir essa nova realidade.

Eram pouquíssimas pessoas concorrendo ao prêmio. Aí se você for ver a quantidade do elenco agora que é dobrado, o prêmio deveria ser dobrado.Bárbara Saryne

Ela reforça que a competição fica mais acirrada e que, pessoalmente, só toparia entrar em um reality com menos concorrentes. "Com 12, tenho mais chance. Agora com 24, com 26, aí começa a ficar difícil."

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

