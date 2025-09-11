Topo

'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Leo (Clara Moneke) e Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Leo (Clara Moneke) e Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (11) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

