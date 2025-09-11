Topo

A Fazenda 17 estreia com 2 participantes infiltrados; entenda dinâmica

Durante a tarde de hoje, em coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli e a apresentadora Adriane Galisteu deram detalhes de A Fazenda 17, que estreia na próxima segunda-feira.

O que aconteceu

O diretor Rodrigo Carelli contou que a nova temporada terá 26 peões confinados. Contudo, dois são infiltrados — ou seja, não concorrem ao prêmio.

Carelli explicou como funciona a dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em que acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Ele continuou. "No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados. No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai dizer dois nomes de peões que não os infiltrados. Na véspera dos votos, eles vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem feitas ao longo da semana."

Após o fim da dinâmica, os dois infiltrados ficam em "stand by", para assumir o lugar de algum peão em uma eventual desistência.

Carelli apontou que não contará ainda quais são as missões, mas que são movimentos "esquisitos" e "não comuns", mas que precisam ser feitos de maneira natural.

Apresentadora do programa, Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

A produção prometeu uma entrada diferente dos peões. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado."

Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo

Carelli respondeu qual ex de Bruna Marquezine gostaria de ver no programa. "Neymar é um dos grandes ideias de participante de reality show. Ele é polêmico, famoso."

A Fazenda 17 estreia segunda-feira, dia 15, às 22h30.

