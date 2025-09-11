Topo

Claudia Raia resgata ensaio nu com barrigão de grávida: 'Saudades'

Claudia Raia resgata fotos nua grávida - Reprodução/Instagram
Claudia Raia resgata fotos nua grávida Imagem: Reprodução/Instagram
11/09/2025 22h26

Claudia Raia, 58, resgatou em suas redes sociais um ensaio de quanto estava grávida de seu filho mais novo, Luca, 2.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece nua, mostrando o barrigão de grávida. "Fiquei sabendo que essa semana teve o dia da grávida, aproveitando pra matar a saudade do meu barrigão com o Bilico dentro da mamãe".

Luca é fruto do casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello. O filho mais novo da atriz tem dois anos.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios. "Poderosa", escreveu um. "Minha inspiração", comentou outro.

