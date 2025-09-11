Topo

2 homens: fofoca íntima sobre Celina explode e Fátima se vinga em Vale Tudo

Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Fábio Rocha/Léo Rosário/Globo
Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Léo Rosário/Globo
Celina (Malu Galli) viverá momentos tensos nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) após a volta de Esteban (Caco Cioler).

O que aconteceu

Maria de Fátima (Bella Campos) vai preparar um plano para afastar Celina de vez de Esteban. Tudo começa quando a irmã de Odete (Debora Bloch) aceita um jantar com Olavo (Ricardo Teodoro). O empresário quer conquistá-la e fará de tudo para chamar sua atenção. Ao descobrir o encontro, Fátima avisa Esteban.

Movido pelo ciúme, Esteban vai ao restaurante. Lá, ele flagra Celina e Olavo aos beijos. Mesmo abalado, cumprimenta a ex-namorada e a trata com frieza. Olavo tenta se impor, mas é ignorado.

Sozinha, Celina percebe que ainda tem sentimentos por Esteban. Olavo insiste em novo beijo, mas ela recusa e diz que prefere ficar só. Essa virada promete mexer com o romance e trazer novos conflitos envolvendo Fátima e os Roitman.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

