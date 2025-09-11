'Carelli já antecipa expulsões e desistências e aumenta elenco', diz Saryne

A direção de A Fazenda aumentou o número de participantes para driblar riscos de expulsão e desistência, avalia a colunista do UOL Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Segundo a comentarista, Rodrigo Carelli antecipa possíveis baixas no elenco e aposta em mais nomes no início para preservar a dinâmica do reality. Ela explica por que essa estratégia evita reposições emergenciais.

O Carelli já sabe que o elenco vem forte e que isso pode acarretar em expulsão, em desistência. Então ele já coloca mais gente pra depois não comprometer a dinâmica do programa ou precisar colocar participante reserva. Bárbara Saryne

Bárbara Saryne lembra que o diretor já falou sobre o limite para incluir novos nomes depois do jogo começar. Para ela, o elenco maior dá igualdade de chances desde o início, sem precisar ajustar a narrativa se alguém sair.

O Carelli já disse em várias entrevistas que tem um limite ali pra você colocar alguém dentro do jogo. Depois pode atrapalhar a história, né? Então, pra que todos tenham a mesma chance, ele já coloca lá uma galera pra você ter essa possibilidade. Alguém saiu, não precisa repor. Bárbara Saryne

Seriam 24 participantes. Um entrou a mais, pra caso tenha alguma desistência ou expulsão. E a 26ª pessoa seria a impostora. Bárbara Saryne

