Box do chuveiro limpo com papel-manteiga? Truque caseiro elimina calcário

Quem já tentou limpar o box de vidro do banheiro sabe: o calcário insiste em ficar. Você esfrega, aplica produtos e as manchas muitas vezes continuam lá. Conheça uma técnica que pode ser eficaz.

O que aconteceu

Já pensou em usar papel-manteiga, aquele típico de preparos culinários, no box do banheiro? Em vídeo que viralizou no Instagram, a influenciadora britânica Laura Sibley aparece esfregando o vidro do banheiro apenas com um pedaço de papel-manteiga. Em segundos as marcas desaparecem.

Limpar o box do chuveiro é o meu trabalho menos favorito, é tão chato e a nossa água é incrivelmente dura (com elevada concentração de minerais), então as marcas nunca acabam! Esse truque simples (e barato) faz as marcas escorrerem na hora, como mágica! Sério, fico impressionada toda vez que tomo banho Laura Sibley, influencer

Técnica simples pode ajudar na limpeza do box do banheiro Imagem: Getty Images

Laura conta que vive em uma região com muita concentração de minerais na água e que sempre odiou essa tarefa. Mas, com o truque, as manchas simplesmente escorrem como se o vidro fosse novo.

Nas redes, seguidores reagiram com surpresa. "É bruxaria de verdade!", escreveu um deles. Outro exclamou: "Como você pensou nisso? Você precisa escrever um livro!".

Passo a passo

Pegue um pedaço de papel-manteiga. Amasse para formar uma bola firme. Passe seco ou levemente umedecido. Esfregue o vidro do box em movimentos circulares. Nas áreas mais críticas, repita o processo. Enxágue com água corrente. Se preferir, seque com pano de microfibra para dar brilho.

Há quem também aproveite o truque como etapa inicial da limpeza tradicional. Primeiro usa o papel-manteiga para soltar a sujeira mais pesada e, depois, finaliza com os produtos de costume.