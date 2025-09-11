Pai de Woody Harrelson matou JFK? Conheça história de pai criminoso do ator

O pai do ator Woody Harrelson, famoso por filmes como "Assassinos por Natureza" e "Jogos Vorazes", era assassino de aluguel e matou John F. Kennedy? Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Charles Voight Harrelson já tinha fama criminosa antes da ascensão do filho em Hollywood. Ele foi condenado pelo assassinato do juiz federal John Wood Jr., morto em troca de US$ 250 mil a mando de um traficante de drogas. Preso, passou o resto da vida atrás das grades até sua morte, em 2007.

Durante um longo interrogatório, Harrelson confessou envolvimento em diversos crimes, incluindo o assassinato de JFK. A alegação, porém, foi rejeitada pelas autoridades, mas ainda alimenta teorias da conspiração ligando seu nome à história dos Estados Unidos.

Woody Harrelson já declarou que não acredita na condenação do pai. "Não estou dizendo que ele era um santo, mas acho que era inocente disso", afirmou o ator, que também chegou a levantar a hipótese de que Charles teria trabalhado como agente secreto da CIA.

Do rumor à reconstrução

Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.

O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível refazer relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.

Os personagens Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.

Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.

