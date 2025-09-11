Após consolidar uma categoria esportiva com muito esforço, o próximo passo não deve ser assinar um acordo de distribuição com a Apple. É isso que a Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos, está aprendendo a duras penas. Contudo, é justamente a Fórmula 1 que parece estar ignorando a lição.

A MLS brilhava como ouro na virada da década de 2020, depois de um longo trabalho de revitalização. A competição havia encontrado o seu nicho justamente quando entendeu que não precisava bater de frente com NBA (de basquete), NFL (do futebol americano) e MLB (baseball), mas sim conquistar um público com mais afinidade ao universo europeu/sul-americano ou que estivesse procurando um segundo esporte para acompanhar. Afinal, o que não falta nos EUA é mercado.

A chegada da Apple no futebol

Com o reforço de jogadores renomados escolhendo o solo norte-americano —Lionel Messi, por exemplo, viria pouco depois—, os organizadores fizeram um movimento arriscado. A partir de 2023, abriram mão de um acordo de exibição que durava oito anos, com ESPN, Fox Sports e Univision, para fechar um contrato mundial com a Apple, que passou a transmitir as partidas como um pacote adicional dentro do app Apple TV. O acerto também encerrou a opção dos times de venderem os direitos de suas partidas para emissoras de suas regiões.

Estimado em US$ 2,5 bilhões (R$ 13,6 bilhões, na cotação atual), o licenciamento de dez anos foi visto como uma grande jogada financeira. Mas se pagaria em termos de audiência? Uma coisa é certa: no mundo todo estariam de olho no desenrolar do negócio, que poderia servir como exemplo —bom ou ruim— para outras ligas e clubes.

Spoiler: até aqui, foi ruim.

A MLS, claro, defende a sua escolha. Em 2024, às vésperas da final do campeonato, o comissário adjunto da liga, Gary Stevenson, comentou em entrevista ao The Athletic que estavam "muito satisfeitos com o produto que nós e a Apple entregamos aos nossos fãs". Já Don Garber, o comissário, afirmou em um papo para a CNBC Sports na mesma época que "temos mais assinantes do que nós e a Apple pensávamos que teríamos".

Acontece que a empresa fundada por Steve Jobs não tem a mesma proeminência na corrida do streaming. A plataforma por assinatura da empresa —o Apple TV+— conta com estimados 45 milhões de assinantes em todo o mundo. De acordo com uma reportagem recente de The Information, o serviço perderia cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) por ano.

Isso enquanto concorrentes como a Netflix, que passa dos 300 milhões de lares, e o Amazon Prime Video, que vai além dos 200 milhões.

O que deu errado?

A aposta da MLS foi na grande base instalada da Apple. A empresa lidera o mercado de smartphones nos EUA, com 57,2% de share, sem falar de dispositivos como Apple TV e iPad. Há alguns anos, o app Apple TV pode ser acessado em TVs da Samsung e LG, entre outras. Além disso, os novos parceiros dão um jogo por rodada de graça para quem é assinante do Apple TV+, como também acesso irrestrito aos playoffs (mata-mata). O TV+ também exibe, sem custo adicional para os assinantes, o Friday Night Baseball, com jogos da Major League Baseball às sextas. Ou seja, é uma boa companhia.

Inter Miami montou um time recheado de estrelas para a MLS, incluindo Messi e Suárez Imagem: Megan Briggs/Getty Images

Não funcionou. Um estudo recente da Pitch Equity revela o tamanho do problema que os norte-americanos enfrentam agora. A audiência média de uma partida no modelo de distribuição antigo era de 343 mil espectadores, em 2022. Em 2025, está até aqui em 125 mil. Uma queda de quase dois terços.

Já prevendo isso, a Apple fechou acordos de sublicenciamento, repassando algumas partidas para a Fox Sports dos Estados Unidos. Recentemente, fez o mesmo no Brasil, com a TNT Sports. A iniciativa tem claramente um objetivo: usar meios mais populares, com maior potencial de público, como pontos de descoberta —enquanto aumentam um pouco a audiência e embolsam bons trocados.

Afinal, de nada adianta ter Lionel Messi em seus campos se ninguém está vendo, não é mesmo?

Resta agora saber o futuro do acordo, que vai até 2033. A Apple pode ampliar esses licenciamentos, e distribuir o chamado MLS Season Pass (o pacote que dá acesso a todas as partidas) em outras plataformas —como o Prime Video. Ou pode tudo naufragar. O negócio da gigante da tecnologia é vender iPhones, com o futebol servindo como um atrativo extra. Contudo, para a liga, este é o seu único produto.

"A questão é: chegamos cedo? Chegamos na hora certa?", disse o comissário da MLS, Don Garber, em uma recente conferência em Londres, em 2024. "E o tempo dirá. A história julgará."

A encruzilhada da F1

A maior categoria do esporte a motor também vive uma encruzilhada parecida. Em uma conferência da Goldman Sachs, Derek Chang, CEO da Liberty Media (que é a dona da F1), confirmou que as negociações para um novo acordo de distribuição nos Estados Unidos estão em estágios finais. Ele não mencionou por nome, mas, afirma o Deadline, é a Apple quem lidera a corrida.

A empresa californiana teria feito uma proposta agressiva pelos direitos, principalmente após o sucesso de "F1: O Filme" nos cinemas —que teve a sua produção bancada justamente pela Apple. De acordo com The Athletic, a oferta seria entre US$ 120 milhões a US$ 150 milhões (R$ 650 milhões a R$ 810 milhões) por ano, mais do que o atual parceiro, a ESPN, estaria disposta a desembolsar (US$ 90 milhões, ou R$ 486 milhões).

A questão aqui é o formato que esta distribuição seguiria. Para começar, a Fórmula 1 não está negociando os direitos de exibição em todo o mundo, como a MLS fez. A categoria é bem-sucedida em seu modelo de venda regional, que, no Brasil, terá a Globo como canal oficial a partir de 2026.

Outro ponto é que a F1 já tem o seu próprio streaming. Por isso, não faria sentido lançar um passe de temporada, como a MLS fez, dentro da Apple TV. Contudo, a natureza do automobilismo não possibilita escolher o formato da MLB, com apenas dois jogos por rodada —entre as cerca de 100 partidas disputadas por semana. Provavelmente, os GPs ficarão fechados dentro de apenas duas opções: o Apple TV+ e a F1 TV.

Valtteri Bottas e Sergio Perez serão a dupla da norte-americana Cadillac na F1, em 2026 Imagem: Instagram/Reprodução

Isso enquanto a categoria floresce nos Estados Unidos, atraindo uma nova geração de espectadores com a série documental "Drive to Survive", na Netflix, e a realização de três provas por temporada no país —em Austin (TX), Miami (FL) e Las Vegas (NV). Isso sem falar que o ano de 2026 marca a estreia de uma segunda equipe norte-americana, se juntando à Haas: a Cadillac, uma marca icônica.

Esse movimento pode atrair uma atenção ainda maior para o serviço da Apple que, junto com essa presença norte-americana, pode ser uma vitória conjunta para a empresa de tecnologia e para a Liberty Media. Só que se nem Messi conseguiu ajudar a MLS, o que a Fórmula 1 pode esperar?

Ao mesmo tempo, a ESPN oferece uma trajetória mais tradicional —ainda que com seus riscos. O canal pertence à Disney, que já fechou um acordo promocional com a F1 para o ano que vem. Contudo, eles ainda são muito dependentes da velha TV por assinatura, e o novo ESPN+, seu streaming, foi lançado agora, em agosto —ainda que com um catálogo invejável de transmissões.

Essa é a escolha de Sofia: arriscar sozinha com o dinheiro no bolso, ou receber menos agora para seguir um caminho ao lado das grandes ligas norte-americanas? Parafraseando Don Garber: "E o tempo dirá. A história julgará."

