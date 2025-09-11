Antes de morrer, Rosa anuncia decisão que muda muita coisa em 'Dona de Mim'

Hoje (11), em "Dona de Mim" (Globo), Rosa (Suely Franco) tomará decisão após Leo (Clara Moneke) ganhar a guarda de Sofia (Elis Cabral).

O que vai acontecer

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Em seguida, Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia.

A fim de fazer algo pela neta, Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia. Para saber se isso é possível e se pode ajudar no processo de guarda, a mãe de Abel consulta Vivian.

Fato é que o Alzheimer de Rosa segue avançando. Caso ela realmente doe suas ações para a menina, muita coisa pode mudar para a família Boaz, principalmente para Jaques, que sonha em herdar esse poder.

Filipa (Claudia Abreu), Ayla (Bel Lima) e Rosa (Suely Franco) chegam para o enterro de Abel em 'Dona de Mim' Imagem: Globo/Léo Rosário

Ainda nesta quinta, Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles.

Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


