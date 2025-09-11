Topo

'A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso', diz Caetano Veloso ao mostrar seu treino

11/09/2025

O músico Caetano Veloso, 83, compartilhou nesta quinta-feira, 11, a sua rotina de exercícios físicos em suas redes sociais.

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, o cantor divulgou imagens em que aparece se exercitando com pesos e uma bola de pilates cinza.

"Como bem disse Paula Lavigne: A meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso", brincou Caetano na legenda da publicação.

"Já fez seu exercício de hoje?", questionou o artista ao seu público. Nos comentários, os fãs do artista elogiaram a disposição do ídolo.

"Meta de vida: estar no auge igual meus ídolos na melhor idade", escreveu um dos internautas. "Pense numa meta difícil! Ney Matogrosso está muito bem! Mas, você consegue!", escreveu outra seguidora.

Aos 82 anos, o cantor Ney Matogrosso já compartilhou em mais de uma ocasião os diversos benefícios que os exercícios físicos trouxeram à sua vida.

Segundo o músico, ele começou a malhar com 50 anos e, desde então, mantém uma rotina equilibrada de ginástica para "manter o tônus muscular". As declarações foram dadas ao programa É de Casa, da Globo, em 2023.

