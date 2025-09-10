Topo

Whoopi Goldberg descarta aposentadoria: 'Preciso seguir pagando as contas'

10/09/2025

Whoopi Goldberg, 69, uma das artistas mais consagradas de Hollywood, revelou que não vê a aposentadoria como uma possibilidade em sua vida.

O que aconteceu

A vencedora de Oscar explicou que questões financeiras e pessoais a mantêm ativa profissionalmente. Há 18 anos no comando do programa de debates The View, Goldberg foi direta em entrevista ao Entertainment Tonight. "Não posso me dar ao luxo", afirmou sobre se ausentar da televisão.

A americana afirmou que relacionamentos contribuem para a decisão. "Se você não se casa bem, precisa continuar trabalhando", reforçou. Whoopi foi casada por três vezes e está solteira atualmente. "Preciso seguir pagando as contas, baby", brincou.

Whoopi Goldberg tem uma carreira marcada por grandes papéis. Entre eles estão A Cor Púrpura (1985), Ghost - Do Outro Lado da Vida (1990) e Mudança de Hábito (1992).

