Virginia canta música sobre ex em festa com Zé Felipe: 'Não vai embora'

Virginia Fonseca está separada de Zé Felipe desde maio Imagem: Reprodução/SBT
10/09/2025 10h21

Virginia Fonseca, 27, e Zé Felipe, 26, reencontraram-se ontem em Goiânia, durante a festa do aniversário de 1 ano do filho caçula, José Leonardo.

O que aconteceu

A influenciadora digital publicou registros do evento em que aparece cantando e dançando, ao lado das amigas, a canção "Eu Vou Na Sua Casa". O vídeo foi compartilhado nos stories do Instagram de Virginia.

A música de Bin, Vitão e Felipe Amorim fala sobre o amor por um ex e o desejo de se reconciliar. "Não vai embora assim. Eu vou na sua casa, bato na sua porta, abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora. Olha na minha cara que eu te trouxe rosas, todas perfumadas, e você é a mais cheirosa", diz um trecho da letra.

Virginia e Zé Felipe confirmaram em maio o fim do casamento de quatro anos. Além de José Leonardo, eles são pais de Maria Alice, 4, e Maria Flor, 2.

