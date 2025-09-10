Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Viih Tube, 25, compartilhou uma série de fotos na praia em que aparece com a barriga de fora e recebeu elogios dos fãs.

O que aconteceu

A sessão de fotos chega após Viih Tube ter passado por procedimentos estéticos. Nas imagens, ela aparece com um biquíni marrom e uma saída de praia na mesma cor. O destaque do look é a barriga de fora.

As fotos foram tiradas fora do Brasil. A influencer está passando um período de férias na praia Le Morne, localizada nas Ilhas Maurícias. "Gente, que céu perfeito", escreveu a influenciadora na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o novo físico da influencer. "Você está com uma mega energia da Viih Tube do velho testamento", escreveu um. "A cinturinha", elogiou outro.

Em junho, Viih Tube fez diversos procedimentos estéticos. Entre eles estão lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além da retirada de uma hérnia umbilical.

Com a ajuda da musculação, ela também perdeu peso. Segundo Viih Tube, ela já eliminou 21kg.

Os procedimentos foram feitos depois do nascimento de Ravi, seu segundo filho. Ela também é mãe Lua, ambos frutos do relacionamento com Eliezer.