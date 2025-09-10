Topo

Entretenimento

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

10/09/2025 12h27

O último show realizado por Angela Ro Ro, que morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, em decorrência de uma infecção generalizada, será exibido pela primeira vez na televisão. No próximo sábado, 13, às 23h59, a TV Brasil transmite, no programa Cena Musical, a íntegra da apresentação Cheia de amor pra dar, realizada em março deste ano, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

A exibição, que não estava prevista para este momento, foi antecipada pela emissora como forma de homenagear a cantora. O espetáculo marcou a última aparição pública da artista antes de sua internação no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde permaneceu por três meses tratando uma infecção pulmonar.

Repertório variado

Durante a apresentação, Angela percorreu composições próprias e de outros artistas, mesclando gêneros como bossa nova, jazz, blues, rock e canções internacionais. No repertório, estão músicas como Compasso, Amor, meu grande amor e Malandragem - esta última composta por Frejat e Cazuza para ela, mas eternizada na voz de Cássia Eller.

Também fazem parte da seleção faixas como Tola foi você, Só nos resta viver, Escândalo, Simples carinho e Fogueira, além de interpretações de clássicos como Night and Day, de Cole Porter, e Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Após a transmissão na TV aberta, a gravação ficará disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal oficial da emissora no YouTube.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'