Topo

Entretenimento

Travis Scott é acusado de estrelismo no backstage do The Town: 'Até o filho de Luciano Huck'

Travis Scott, headliner do primeiro dia do The Town 2025 - Divulgação
Travis Scott, headliner do primeiro dia do The Town 2025 Imagem: Divulgação

10/09/2025 11h41

A influenciadora Dani Russo usou as redes sociais para criticar a postura do rapper norte-americano Travis Scott durante sua apresentação no The Town, em São Paulo, no último sábado (6).

O que aconteceu

Criadora de conteúdo, que acompanhou o show do backstage, afirmou que o artista agiu de forma ríspida e chegou a expulsar quem estava no local. Nos stories do Instagram, Dani Russo contou que se decepcionou com a postura do músico.

Relacionadas

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Rafa Kalimann fala de planos com Nattan: 'Vivendo uma coisa de cada vez'

Patrick Schwarzenegger e modelo se casam nos EUA, diz site

"Eu tava no after do Travis Scott e pude ver de perto como esse cara é chucro, mala, vocês não têm noção", disse.

Ela questionou ainda a forma como o público brasileiro trata artistas internacionais. "Por que brasileiro dá moral pra gringo que não dá moral pra nós? Não dá um sorriso, não tira uma foto, vocês nem sabem o que aconteceu ontem no backstage."

Críticas ao show e aos seguranças

Travis Scott - Reprodução Multishow - Reprodução Multishow
Travis Scott em show no The Town
Imagem: Reprodução Multishow

Influenciadora também comentou sobre a apresentação do rapper, afirmando que não sentiu carisma por parte dele. "O que eu sinto é que ele foi buscar o carvão (dinheiro) dele e ir embora. Chegou, fez a apresentação dele, não cantou p*** nenhuma, nem tocar ele tocou. Foi mais pela presença dele ali. Eu vi pessoas tentando dar presente e ele 'f******'", relatou.

Segundo Dani, a equipe de segurança de Scott tentou impedir registros do show. "Os seguranças jogando laser nas câmeras das pessoas para queimar a câmera", denunciou.

Expulsão no backstage

Influenciadora ainda exibiu uma imagem do corredor de acesso ao palco para explicar a situação com o rapper. "Mas a parte que eu mais fiquei de cara foi quando o próprio Travis Scott desceu do palco e veio expulsando todo mundo que estava no backstage", disse.

Dani contou que o episódio envolveu outros nomes conhecidos. "Eu tava lá, Fiuk tava do meu lado, teve uma hora que até o filho do Luciano Huck tava preso com a gente, porque o Travis Scott decidiu expulsar todo mundo. A gente se afastava, mas pra ele não era o suficiente", relatou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'

Travis Scott é acusado de estrelismo no backstage do The Town: 'Até o filho de Luciano Huck'

Ney Matogrosso revela de onde tirou a inspiração para o visual do Secos e Molhados

Casa de Bella em Crepúsculo recebe fãs para hospedagem