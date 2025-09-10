Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'

A possível ida de Ticiane Pinheiro para o Domingão com Huck pode trazer mais espontaneidade ao programa, afirma a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Rumores nos bastidores apontam que a Globo cogita Ticiane para substituir Lívia Andrade, que pode migrar para uma novela. A emissora, porém, trata o assunto como especulação.

Olha, eu gosto da ideia da Tici no Domingão porque ela é muito espontânea, e eu vejo que no Domingão a espontaneidade é presente ali, né? Acho que ela contribuiria para o programa. Bárbara Saryne

Para Saryne, a troca pode beneficiar tanto o programa quanto as apresentadoras.

E a Lívia, ela faria uma troca para uma novela, que é algo que ela já fez no SBT, né, que eu acho que seria do agrado dela. A Globo já fez produtos sobre o meio sertanejo que foram muito legais. Então, acho que seria uma novela boa, legal pra Lívia. E a ida da Tici pro Domingão seria legal também. Eu vejo como algo positivo essa notícia. Bárbara Saryne

