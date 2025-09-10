Topo

Entretenimento

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 11h42

A possível ida de Ticiane Pinheiro para o Domingão com Huck pode trazer mais espontaneidade ao programa, afirma a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Rumores nos bastidores apontam que a Globo cogita Ticiane para substituir Lívia Andrade, que pode migrar para uma novela. A emissora, porém, trata o assunto como especulação.

Olha, eu gosto da ideia da Tici no Domingão porque ela é muito espontânea, e eu vejo que no Domingão a espontaneidade é presente ali, né? Acho que ela contribuiria para o programa.Bárbara Saryne

Para Saryne, a troca pode beneficiar tanto o programa quanto as apresentadoras.

E a Lívia, ela faria uma troca para uma novela, que é algo que ela já fez no SBT, né, que eu acho que seria do agrado dela. A Globo já fez produtos sobre o meio sertanejo que foram muito legais. Então, acho que seria uma novela boa, legal pra Lívia. E a ida da Tici pro Domingão seria legal também. Eu vejo como algo positivo essa notícia.Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'