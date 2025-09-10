The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho
Péricles destaca o papel dos técnicos e as novidades do The Voice Brasil, agora no SBT e Disney Plus, durante o Central Splash, do Canal UOL. Segundo ele, o programa ganhou nova dinâmica, com foco no apoio aos candidatos e uma relação próxima com Boninho e os colegas técnicos.
Como nos foi informado, nós somos técnicos e não jurados. Acabamos julgando, claro, mas a função do jurado é julgar e do técnico é ajudar com críticas até construtivas. Uma coisa que a gente tem feito muito lá.Péricles
Péricles conta que as gravações já começaram e que está feliz em contribuir para a formação dos participantes. Ele vê valor na direção de Boninho e acredita que essa etapa traz um novo sucesso para o reality.
A experiência em ser dirigido pelo Boninho é uma coisa que eu tô gostando e eu precisava disso. Então o The Voice Brasil, ele já começa com essa nova etapa como um grande sucesso. E eu tô lá amarradão.Péricles
O cantor avalia que a transmissão pelo SBT e Disney Plus mantém a qualidade da atração. Ele afirma que conversou com quem participou de edições anteriores e todos elogiam a produção.
Péricles ainda disse que o que o fará virar a cadeira é ouvir uma voz que emocione.
