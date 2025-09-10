Topo

Só de cueca, Justin Bieber anda de patinete e arranca elogios de fãs

Justin Bieber se apresenta no Rock in Rio 2022 - Evan Paterakis/Divulgação
Justin Bieber se apresenta no Rock in Rio 2022 Imagem: Evan Paterakis/Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

10/09/2025 22h23

Justin Bieber, 31, aproveitou um dia de folga para passear de patinete por uma floresta, vestido apenas com uma cueca branca.

O que aconteceu

O cantor, sorridente, desceu uma ladeira em uma estrada de pedras com o veículo. Registros da 'peripécia' foram publicados por ele em seu perfil no Instagram, em um vídeo embalado por sua música "Speed Demon".

Os seguidores de Bieber adoraram a oportunidade de conferir os atributos físicos do cantor. "Alguém mais deu zoom?", perguntou — e entregou — um internauta, nos cometários do post. "Bundinha de gaveta", definiu outro. "Você está convidado para um treino de glúteo", zombou um terceiro.

Justin acaba de lançar seu novo álbum, "Swag II". O EP veio de surpresa na última sexta-feira (5) e funciona como uma edição extra da coletânea anterior, "Swag", disponibilizada em julho.

