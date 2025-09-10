Topo

Entretenimento

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

10/09/2025 11h57

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Quando Adam Scott filmou "Ruptura" para a Apple TV+, ele e os outros membros do elenco não tinham certeza de como os espectadores reagiriam a uma série de streaming baseada em chips cerebrais, uma sala cheia de cabras e festas de waffles.

O thriller psicológico, série com mais indicações ao Emmy Awards de domingo, conta a história de funcionários de escritório que se submetem a uma cirurgia que os faz ficar divididos entre o trabalho e a vida pessoal, criando duas versões de si mesmos que não possuem lembranças um do outro.

"Todos nós achamos que era estranho, e talvez estranho demais", disse Scott, o ator de "Parks and Recreation" que interpreta um professor de história transformado em gerente dentro dos escritórios estéreis da fictícia Lumon Industries.

Os votantes do Emmy, a maior honraria da televisão, acolheram a história alucinante. "Ruptura" recebeu 27 indicações ao Emmy e ganhou seis troféus em uma cerimônia do Emmy na semana passada para prêmios técnicos.

A série de ficção científica está concorrendo a mais Emmys no domingo, incluindo o prêmio principal de melhor série dramática. Entre os concorrentes estão a série "Andor", dentro do universo Star Wars, a história da sala de emergência "The Pitt" e o mistério de assassinato "The White Lotus". Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia com tapete vermelho, transmitida ao vivo pela CBS.

Scott foi indicado para melhor ator de série dramática e Britt Lower, colega de "Ruptura", para melhor atriz de série dramática. Sete outras estrelas de "Ruptura" receberam indicações.

Muitos dos atores de "Ruptura" interpretam dois personagens - uma versão "innie" que trabalha na Lumon realizando tarefas tediosas e uma variação "outtie" que vive no mundo exterior.

Entre os pontos incomuns da série, o prédio da Lumon inclui uma sala onde os zeladores criam um rebanho de cabras. Um funcionário é recompensado pelo bom trabalho com uma festa de waffles que oferece uma oportunidade para experiências sexuais.

O que tudo isso significa?

"Ruptura" oferece uma visão filosófica sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o poder das corporações, ao mesmo tempo em que o aborda com um toque de absurdo, disse Chris Rice, co-CEO da Fifth Season, a produtora por trás da série.

O indicado a ator coadjuvante John Turturro, que interpreta Irving, funcionário fiel da Lumon, afirmou que a série "faz perguntas sem dar todas as respostas".

"Acho que as pessoas acham isso muito participativo", acrescentou.

Além disso, "as pessoas têm que lidar com a vida profissional e a vida pessoal, e esse é um eterno dilema pelo qual as pessoas passam".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'