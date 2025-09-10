Topo

Entretenimento

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Rei Charles 3º e o príncipe Harry se reencontraram pela primeira vez em mais de um ano - Getty Images
Rei Charles 3º e o príncipe Harry se reencontraram pela primeira vez em mais de um ano Imagem: Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/09/2025 14h33

O rei Charles 3º e o príncipe Harry se reencontraram pela primeira vez em um ano e meio. Eles não se viam desde fevereiro do ano passado.

O que aconteceu

O rei e o príncipe se encontraram na Clarence House, residência oficial de Charles e da rainha Camilla em Londres. Harry chegou de carro à residência, onde passou cerca de 55 minutos antes de ir embora.

Charles e Harry se viram pela última vez no ano passado, dias após o rei revelar que havia sido diagnosticado com câncer. "Eu falei com ele. E embarquei em um avião e fui vê-lo o mais rápido que pude. Eu amo minha família. Sou grato por poder entrar em um avião, vê-lo e passar um tempo com ele", disse o príncipe, na época, em entrevista ao programa "Good Morning America".

Desde então, pai e filho não se falavam, segundo fontes próximas a Harry. De acordo com a revista People, Charles não atendia a ligação do filho nem respondia às suas mensagens. Em maio, o príncipe disse que "amaria se reconciliar" com a família.

Os primeiros sinais de reconciliação surgiram em julho, quando assessores de Harry e Charles se reuniram em Londres para discutir uma reaproximação. Segundo o DailyMail, Harry fez uma "oferta de paz" à família, dando acesso à sua agenda de compromissos para evitar "disputas de publicidade" entre os Sussex e a realeza. " Agora, Harry tem um novo jeito de pensar e quer diminuir conflitos com a família", disse uma fonte ao tabloide.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho